En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, los profesionales de la salud en Arequipa orientaron a la población con el objetivo de frenar el avance de esta enfermedad en la región, poniendo énfasis en un aspecto muchas veces subestimado: la alimentación diaria.

Durante una charla informativa desarrollada hoy en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, los especialistas advirtieron que una nutrición deficiente puede debilitar las defensas del organismo, aumentando el riesgo de contraer la enfermedad o dificultando la recuperación de quienes ya la padecen.

El nutricionista David Toledo explicó que las personas deben prestar mayor atención a lo que consumen, priorizando alimentos que fortalezcan el sistema inmunológico. Entre los más recomendados figuran los productos con alto contenido de proteínas, como carnes, pescado, huevos, leche y derivados, así como menestras y quinua, fundamentales para recuperar masa corporal y energía.

A estos se deben sumar alimentos accesibles y nutritivos como la avena y el plátano, que aportan energía y ayudan a mejorar el estado general del paciente, especialmente durante el tratamiento.

Las autoridades de salud también alertaron que la tuberculosis sigue presente en sectores con condiciones precarias, por lo que no solo es clave alimentarse bien, sino también acudir oportunamente a un establecimiento de salud ante síntomas como tos persistente, cansancio o pérdida de peso.

La tuberculosis es una enfermedad que tiene cura si se detecta a tiempo y se sigue el tratamiento adecuado, acompañado de una alimentación balanceada.

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