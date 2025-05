POR: SARKO MEDINA

Medalla de Oro de la Escuela Superior de Artes “Carlos Baca Flor” y participante en bienales internacionales, Diana Bedoya nos habla sobre su exposición “Introspectiva Pachamama” y su propuesta artística que fusiona elementos prehispánicos con iconografía contemporáneas, creando un mensaje de respeto y valoración hacia la naturaleza.

Tu exposición “Introspectiva Pachamama” parece tener un mensaje ecológico. Si tiene un trasfondo ecológico porque, de la Madre Tierra o Pachamama surge la vida, ella nos provee de agua, alimento y cobijo a los seres humanos y a la naturaleza entera. Lastimosamente, actualmente no es respetada y se está poniendo en riesgo su supervivencia maltratándola y las consecuencias de esto se pueden ver en las tierras estériles, la depredación de bosque, terremotos, deshielo de glaciales, tsunamis, entre otros peligros ecológicos, mi propuesta trata de poner en valor a la Pachamama, para que vuelva a ser fuente de vida y prosperidad.

¿Por qué elegiste a la Pachamama como figura central de tu obra? Creo que, buscando una identidad propia en mis pinturas, pude darme cuenta de que todos los pueblos andinos que fueron “conquistados” por los europeos, como fue el Perú tenemos en común un Sincretismo Cultural y Religioso, esa fue la base de mis cuadros donde hay una relación de lo prehispánico con lo hispánico, y en específico la relación de la Pachamama con la Virgen María, y del Niño Jesús con el fruto de la Tierra que puede ser una raíz o un tubérculo o fruto. A través de los iconos y símbolos andinos y católicos hago mis cuadros basándome en este Sincretismo, tratando de buscar un equilibrio en esta dualidad algunas veces con una composición más Barroca y otras más geométricas.

¿Tienes críticas sobre la idealización de lo andino en el arte contemporáneo? Realmente no he tenido muchas críticas respecto a ese tema, todo lo contrario, he logrado una identificación por parte de los espectadores. Hemos tenido y tenemos muchos artistas que basan sus obras en los iconos andinos, cada uno de ellos lo plasmó a su manera, y es lo mismo que hago, los adhiero a mis obras buscando un significado simbólico y un equilibrio con lo católico, haciendo que mis cuadros tengan un contenido relevante.

¿Cuáles son las fuentes de tu inspiración? En mi vida artística he tenido diferentes fuentes de inspiración, en cuanto a lo católico en un inicio me inspiraron artistas del renacimiento como Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, luego otros artistas Barrocos como Francisco de Zurbarán, Esteban Murillo o El Greco, por otro lado, por mis estudios en Arquitectura también me gustan e influencian en mis composiciones, artistas como Vasili Kandinsky, Carlos Cruz Diez o Friedensreich Hundertwasser entre otros. Y en cuanto a lo andino, las culturas como la Paracas, Chavín, Chimú, Moche, Chancay, Nazca, Tiahuanaco, Inca, entre otros además de pinturas y frescos sincréticos del Virreinato fueron fuente de inspiración.

¿Qué opinas del mercado del arte arequipeño actual? El mercado actual en Arequipa no es tan activo como el mercado de Lima, han existido Galerías de Arte que ya no funcionan como la Editora Perú o el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa y otras nuevas que ahora están en actividad como La Casa Museo Mario Vargas Llosa o la Galería de la Universidad San Martín de Porres, falta aún más de apoyo de la empresa privada para que podamos estar a la par de otros lugares del exterior.

PERFIL

Diana Bedoya Juárez, artísta plástica. Egresada de la Escuela Superior de Artes “Carlos Baca Flor” con Medalla de Oro (2005) y arquitecta por la Universidad Nacional de San Agustín. Estudios en Diseño de Interiores (SENCICO).