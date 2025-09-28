La Tarumba llega a Arequipa con su nuevo espectáculo “Festejo”, por este motivo Diario Correo sorteará entradas VIP para nuestros seguidores.

¿Cómo participar? Desde este lunes 29 de septiembre aparecerán cupones en este matutino que se deberán recortar y llenar con los datos requeridos y luego ser depositados en la calle La Merced 125, oficina 157, media cuadra abajo de la Plaza de Armas de Arequipa.

Los participantes tendrán para depositar sus entradas hasta el viernes 3 de octubre hasta las 11:00 horas, fecha en que se realizará el sorteo a las 12 horas a través de nuestra página de Facebook. Los ganadores podrán participar de las funciones programadas de la Tarumba para las fechas del 15 al 19 de octubre. Los nombres de los ganadores serán publicados en la página web de Diario Correo Arequipa, además del diario Impreso.

EVENTO

La Tarumba llegará a Arequipa desde el 14 al 27 de octubre, con su espectáculo “Festejo”, la carpa se instalará en el sector de Vallecito. Festejo es un espectáculo que celebra el encuentro entre el circo y la música: donde el cajón y la cajita hacen malabares, la cuerda del acróbata vibra con la del bongó, el arpa retumba en el aire y los payasos componen risas con el corazón.