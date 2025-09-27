El barrio La Antiquilla, ubicado en el distrito de Yanahuara, encierra una memoria que se remonta a tiempos pre incas. Debido a la estructura de cada vivienda y del mercado tradicional, revelan curiosidades que son atractivos para los historiadores y aficionados a la cultura.

Situado a pocos minutos del Centro Histórico de Arequipa, Correo llegó hasta el barrio que aún conserva parte de la historia de nuestra Ciudad Blanca. Acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, uno puede retroceder en el tiempo con cada experiencia.

Palomino explica que gran parte de los actuales barrios de la ciudad fueron en su origen pequeñas aldeas. En el caso de La Antiquilla, recientes hallazgos arqueológicos confirman su vínculo con la antigua cultura Churajón, que floreció en los valles arequipeños.

Uno de los íconos del barrio es el mercado Antiquilla, edificado entre los siglos XIX y XX, cuya arquitectura neorenacentista resalta por las grandes ventanas con arcos separados, influencias inglesas.

Palomino describe que el portal principal luce un arco carpanel de tres puntos, la reja aún conserva sus remaches originales y la puerta se sostiene con un batiente que termina en quicio. En el interior, los pilares de pino oregón sostiene un techo similar al del mercado San Camilo.

“En el 2004, tuvo una recuperación y se empezó a hermosear. El mercado es como un submundo, donde se producen y consumen también”, indicó.

Mercado tradicional del barrio La Antiquilla, en Yanahuara, Arequipa. Foto: GEC.

En la calle Chullo, otra de las arterias emblematicas, se remonta a tiempos prehispanicos, pues conectaba a Arequipa con la costa y servía de ingreso a arrieros de Mollendo, Mejía y otros.

Otras de las calles también derivaba en rutas hacia el Colca y por otro ramal hacia Lima. En este barrio, la arquitectura es belleza, pues se exhiben viviendas con detalles en Art Nouveau y Art Déco, y edificaciones contemporáneas.

Calles del barrio La Antiquilla, en Yanahuara, Arequipa. Foto: GEC.

Asimismo, en la calle Antiquilla, se alberga un teatro barrial, reflejo de como estas comunidades incorporaban espacios especializados para la cultura y el encuentro social.

“La Antiquilla sigue conservado ese espíritu republicano de finales siglo XIX. Emplaza dentro de una antigua aldea que dio origen”, resaltó Palomino.

Teatro tradicional del barrio La Antiquilla, en Yanahuara, Arequipa. Foto: GEC.