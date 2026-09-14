Gonzalo Zegarra Alccahuamán permanecerá en el penal de Socabaya mientras es investigado por la muerte de Yulissa Chávez, estudiante de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su vivienda de Yura. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de feminicidio.

La medida fue dictada por la jueza Rosa Herrera Quispe, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. La Fiscalía había solicitado 12 meses de prisión preventiva, pero el juzgado estableció nueve.

Durante la audiencia, Zegarra Alccahuamán habría manifestado estar arrepentido por lo ocurrido. La decisión judicial permitirá que permanezca recluido mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en la muerte de la joven.

El lamentable desenlace ocurrió el 11 de septiembre, cuando Yulissa Chávez fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada en el distrito de Yura. En un primer momento, el ahora investigado habría intentado sostener que unos desconocidos ingresaron al inmueble y atacaron a la joven.

Sin embargo, esta versión quedó en duda durante las diligencias. Según lo expuesto en la investigación, Zegarra Alccahuamán habría terminado reconociendo que fue quien agredió a la estudiante, luego de que no pudiera explicar una marca con la inicial de su nombre que la víctima presentaba en el rostro.

Con la prisión preventiva, el investigado permanecerá en el penal de Socabaya mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para esclarecer cómo ocurrió el crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.