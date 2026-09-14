El Senado del Congreso inició el proceso para definir a los tres integrantes del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) que corresponde elegir al Poder Legislativo. Son 12 los profesionales propuestos por seis grupos parlamentarios, quienes deberán superar distintas etapas de evaluación antes de que el Pleno tome una decisión.

La selección permitirá completar el directorio del BCR para el periodo 2026-2031. El organismo cuenta con siete integrantes, de los cuales cuatro son designados por el Poder Ejecutivo y tres son elegidos por el Senado.

El Ejecutivo ya designó a sus cuatro representantes para el nuevo periodo. La presidenta Keiko Fujimori ratificó a Julio Velarde Flores como titular del BCR por un quinto periodo y nombró como directores a Luis Miguel Palomino Bonilla, Inés Marylin Choy Chong y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki.

Las otras tres plazas serán definidas por el Senado a partir de las propuestas presentadas por seis grupos parlamentarios. La lista está conformada de la siguiente manera:

Renovación Popular: Juan José Marthans León.

Juan José Marthans León. Buen Gobierno: Javier Alfredo Escobal D’Angelo, José Antonio Fernández-Baca Llamosas y Santiago Francisco Roca Tavella.

Javier Alfredo Escobal D’Angelo, José Antonio Fernández-Baca Llamosas y Santiago Francisco Roca Tavella. Fuerza Popular: Diego Macera Poli, Oswaldo Molina Campodónico y José Ricardo Stok Capella.

Diego Macera Poli, Oswaldo Molina Campodónico y José Ricardo Stok Capella. Juntos por el Perú: Oscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías, Kurt Johnny Burneo Farfán y Raúl Eduardo Mauro Machuca.

Oscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías, Kurt Johnny Burneo Farfán y Raúl Eduardo Mauro Machuca. Ahora Nación: Alejandro Adrián Granda Sandoval.

Alejandro Adrián Granda Sandoval. Obras: Gonzalo Alegría Varona.

Los postulantes deben acreditar experiencia y competencia en economía y finanzas, además de solvencia moral. Asimismo, deberán cumplir las condiciones establecidas en la Constitución, la Ley Orgánica del BCR y el Reglamento del Senado.

¿Cómo será la evaluación?

La Comisión de Procedimientos Especiales está a cargo de conducir el proceso de selección, que concluirá con una propuesta para el Pleno del Senado. El cronograma contempla las siguientes etapas:

3 de septiembre: se publicó la convocatoria para el proceso de selección.

se publicó la convocatoria para el proceso de selección. Del 4 al 10 de septiembre: los grupos parlamentarios presentaron sus propuestas de candidatos.

los grupos parlamentarios presentaron sus propuestas de candidatos. Del 4 al 11 de septiembre: la comisión verificó que los postulantes cumplieran con los requisitos establecidos.

la comisión verificó que los postulantes cumplieran con los requisitos establecidos. Del 11 al 18 de septiembre: se evaluará la trayectoria académica y profesional de los candidatos.

se evaluará la trayectoria académica y profesional de los candidatos. Del 22 al 24 de septiembre: se realizarán las entrevistas personales para revisar la trayectoria personal, académica y profesional de los postulantes.

se realizarán las entrevistas personales para revisar la trayectoria personal, académica y profesional de los postulantes. 7 de octubre: está prevista la presentación del informe final de la comisión, que será remitido al Pleno para continuar con la elección.

El Pleno del Senado tendrá la última palabra

La Comisión de Procedimientos Especiales no tendrá la decisión definitiva sobre quiénes ocuparán los tres puestos. Su función será evaluar a los postulantes y presentar una propuesta ante el Pleno del Senado.

Una vez recibido el informe, el presidente del Senado deberá convocar a una sesión dentro de un plazo no menor de cinco días. La elección se realizará de manera individual y respetará el orden establecido por la comisión.

Cada candidato deberá obtener más de la mitad del número legal de integrantes del Senado para ser elegido. Si alguno no alcanza ese respaldo, la comisión tendrá que realizar una nueva convocatoria para cubrir el puesto pendiente.