Un agricultor resultó herido de bala durante un violento asalto ocurrido la madrugada del domingo en el sector La Cano, lateral 3, del distrito de La Joya. Delincuentes armados ingresaron a su vivienda para robar sacos de cochinilla y, antes de escapar, le dispararon en una de las piernas.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., cuando al menos cuatro sujetos irrumpieron en el inmueble de Néstor P. S. Los asaltantes sorprendieron al agricultor mientras descansaba y lo redujeron por la fuerza.

Durante el robo, uno de los delincuentes le disparó en la pierna izquierda, mientras los demás se apoderaban de ocho sacos de cochinilla almacenados en el predio.

Tras recibir la alerta, personal de Serenazgo de La Joya llegó al lugar para auxiliar a la víctima y trasladarla de emergencia al centro de salud El Cruce, donde recibió atención médica por la herida de bala.

Mientras tanto, agentes de seguridad ciudadana y efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona que permitió intervenir a uno de los presuntos implicados cuando intentaba huir por calles cercanas al lugar del robo.

El sospechoso fue identificado preliminarmente como Damián Yayerco. Durante el registro personal, los agentes hallaron una manta atada a la cintura a modo de mandil, en cuyo interior transportaba cochinilla seca, producto que sería parte de lo sustraído durante el asalto. Posteriormente, efectivos de la comisaría de San Isidro se hicieron cargo de la intervención y trasladaron al detenido para continuar con las diligencias e investigaciones que permitan identificar y ubicar al resto de integrantes de la banda.

En zonas productoras como Arequipa, el precio de la cochinilla seca fluctúa normalmente entre los $50 y $100 dólares por kilo.