Disputa de regidores por asumir la alcaldía de Santa María de la Colina en Majes

Una disputa entre regidores por quién debe asumir temporalmente la alcaldía del centro poblado Santa María de la Colina, en El Pedregal, provincia de Caylloma, terminó con la presencia de la Policía en el local municipal. El conflicto se originó tras la licencia solicitada por el alcalde Juan Marcos Chávez para participar en las próximas elecciones.

El regidor Ernesto Mamani sostuvo que actualmente ocupa el cargo de alcalde encargado. Explicó que esta responsabilidad inicialmente fue asumida por su colega Eduardo Aroni, pero este no acudió a la municipalidad por motivos personales, por lo que le pidió reemplazarlo temporalmente.

Sin embargo, la regidora Nataly Paz acudió al municipio y solicitó una constatación policial porque considera que le corresponde asumir la alcaldía. La concejal señaló que su licencia para participar en las elecciones habría quedado sin efecto.

Mamani cuestionó la posición de su colega y señaló que Paz solicitó una licencia sin goce de haber por un mes a partir del 4 de septiembre, precisamente para participar en el proceso electoral. Por ello, considera que no estaría habilitada para asumir temporalmente la alcaldía.

Paz respondió que presentó una solicitud de reconsideración de su licencia, pero esta no pudo ser evaluada debido a que la sesión del concejo no se realizó por falta de quórum. Ante esta situación, aseguró que presentó su pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La regidora manifestó que, al no haberse aprobado la reconsideración de su licencia en sesión de concejo, existen argumentos para considerar que esta quedó sin efecto y, por tanto, estaría habilitada para asumir el cargo.

El enfrentamiento generó tensión dentro del municipio y obligó a solicitar la presencia policial para dejar constancia de lo ocurrido. Paz acusó a Mamani de usurpar funciones que no le corresponden y calificó su actuación como un abuso.