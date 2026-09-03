Distribuyen 120 toneladas de guano de islas en la región Arequipa

Un total de 120 toneladas de guano de islas se distribuyen en cuatro puntos de Arequipa para facilitar el acceso de pequeños agricultores a este fertilizante natural y evitar que tengan que desplazarse hasta los centros habituales de distribución.

La medida permite disponer de 2,400 sacos en Camaná, Cerro Juli, Cotahuasi y el sector de Calem, en El Pedregal. La distribución se realiza mediante un trabajo coordinado entre la Gerencia Regional de Agricultura y Agro Rural.

Cada punto recibió 30 toneladas. En Camaná, la entrega se hizo el 2 de setiembre; mientras que en Cerro Juli y Cotahuasi se realizó hoy. El traslado hacia Calem, en la provincia de Caylloma, está previsto para mañana 4 de setiembre.

En el caso de Cerro Juli, se recibieron hoy las 30 toneladas destinadas al almacén que funcionará en esta zona. La actividad contó con la presencia del gerente regional de Agricultura, Alonzo Manrique Zeballos, y del jefe de Agro Rural Arequipa, Jorge Uyén Napa.

La creación de estos almacenes busca reducir las dificultades que enfrentan los agricultores de las provincias para conseguir el fertilizante, especialmente quienes trabajan con cultivos orgánicos o desarrollan agricultura de subsistencia.

Con los nuevos puntos de distribución, los productores podrán acceder al guano de islas desde lugares más cercanos a sus zonas de producción. La iniciativa comprende los cuatro almacenes periféricos ubicados estratégicamente en la región.

La distribución estará dirigida principalmente a pequeños productores y agricultores de las zonas rurales, como parte de las acciones que ambas entidades desarrollan para mejorar el acceso a fertilizantes orgánicos y apoyar la actividad agrícola en Arequipa.