La estudiante de 12 años de la institución educativa Seúl, en el distrito de Cayma, se recupera luego de ser atropellada por una combi de transporte público el último viernes en la Av. José Carlos Mariátegui. Debido a las lesiones que sufrió y los gastos que demanda su atención en una clínica, los docentes y padres de familia iniciarán hoy una colecta solidaria en la institución educativa para apoyar económicamente a su familia.

El director del plantel informó que la menor será dada de alta en las próximas horas, aunque deberá cumplir 10 días de descanso médico. Durante ese periodo, el colegio le brindará facilidades para que continúe sus estudios de manera virtual con el apoyo de su docente de aula.

Como parte de las acciones adoptadas tras el accidente, la institución educativa remitirá este lunes un documento al alcalde distrital de Cayma solicitando la instalación de dos rompemuelles en la zona donde ocurrió el atropello, con el propósito de reforzar la seguridad vial y prevenir nuevos accidentes.

Asimismo, la campaña de apoyo económico se realizará salón por salón para ayudar a cubrir los gastos médicos de la estudiante. Las personas que deseen colaborar también pueden realizar aportes mediante el Plin a través del número 917 078 616, a nombre de Leticia Ramos Díaz, madre de la menor.

En tanto, el conductor de la combi involucrada en el accidente, Andre Canaza, fue intervenido por la Policía y permanece detenido mientras continúan las diligencias para esclarecer las responsabilidades del atropello y determinar las responsabilidades correspondientes.