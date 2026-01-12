Un adulto y una menor de edad murieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo en el kilómetro 187.2 de la carretera Arequipa-Juliaca, en el tramo comprendido entre Imata y Santa Lucía, en el límite regional entre Arequipa y Puno.

Según la Policía, el hecho se registró aproximadamente a las 18:00 horas y los fallecidos se encontraban en la camioneta 4x4 de placa BXO-836, que se dirigía hacia la ciudad de Arequipa. Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas; sin embargo, de acuerdo con información de la Sunarp, la unidad pertenece a Gerardo Vargas Huayta.

En el accidente también se vio involucrado un camión Hino de placa CCS-781, que transitaba en sentido contrario, de Arequipa hacia Puno. Según el registro vehicular, esta unidad es propiedad de la empresa Arellano Service Sociedad Anónima Cerrada.

Asimismo, un tercer vehículo, de placa VBL-715, que también se desplazaba rumbo a Arequipa, resultó implicado en el siniestro. De acuerdo con la Sunarp, pertenece a la empresa Ladrillera Choque S.A.C.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados al centro de salud de Puno por efectivos de la Policía de Carreteras de Santa Lucía, quienes además realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente. Las investigaciones continúan a cargo de la Comisaría Santa Lucía para establecer responsabilidades.

