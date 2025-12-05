El juzgado de investigación preparatoria de Mariano Melgar ordenó que los hermanos Jhonatan y Jordan, padre y tío del menor de seis años que presuntamente sufrió tocamientos indebidos el fin de semana, en el distrito de Mariano Melgar, sean recluidos en el penal con 9 meses de prisión preventiva para que afronten la investigación en su contra, por agredir a Itamar A. A., acusado de atacar al niño.

La jueza a cargo de la audiencia aceptó el requerimiento planteado por la Fiscalía que imputa a los hermanos los delitos de lesiones graves y violación sexual contra el varón que hallaron en la habitación del menor.

Sucede que, el sábado por la noche y a través de un amigo, Itamar llegó a la casa de los hermanos para participar de una reunión. Cerca de las 5 de la madrugada del domingo, Itamar en estado de ebriedad se levantó de su asiento y se dirigió a los servicios higiénicos.

Sin embargo, transcurrido unos minutos, el hijo de Jhonatan salió gritando y pidiendo ayuda pues sintió que una persona se había metido en su habitación y lo había tocado.

Según la madre, su esposo y su cuñado hallaron completamente desnudo a Itamar en la cama de su hijo por lo que comenzaron a golpearlo para sacarlo desde el tercer piso de la casa hasta la calle, donde fue hallado por el serenazgo y la policía.

La familia reconoce la golpiza a Itamar pero niega que hayan abusado sexualmente de él con algún objeto. Sin embargo, el presunto agresor ha tenido que ser operado de lesiones internas y se encuentra internado en la UCI del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud. La famila de Itamar negó que haya tenido intenciones de tocar al menor y aunque hubo un pedido de prisión preventiva en su contra por la presunta agresión al menor, el juzgado especializado en casos de violencia, solo le dictó comparecencia con restricciones dado que la jueza valoró que el relato del niño no era sólido y que hubo contracciones en las declaraciones de los hermanos y testigos.

DISPONEN ORDEN DE CAPTURA PARA EL PADRE DEL MENOR

De los dos hermanos, sólo Jordan ha sido recluído en el penal ya que Jonathan se encontraba libre pues en la mañana de ayer estuvo acompañando a su esposa, mientras declaraba que no estaba de acuerdo con la decisión de la jueza de no ordenar la prisión preventiva contra Itamar.

Con la medida restrictiva, se ha ordenado a la policía la ubicación y captura del padre del menor para que sea recluído en el penal. ¿Por qué estuvo libre el padre del menor? Todo apunta a que hubo un mal procedimiento por parte de la Policía al ponerlo a disposición de la Fiscalía, después de cumplirse las 48 horas del plazo máximo de su detención.

