Dos niños intoxicados luego de consumir gelatina en Majes fueron trasladados a Arequipa

Dos menores de 3 años fueron trasladados al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, en Arequipa, debido a la gravedad de la intoxicación que sufrieron luego de consumir gelatina en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma.

Los niños fueron evacuados desde el hospital de Majes, donde recibieron la atención inicial tras el incidente ocurrido el último sábado. Por la gravedad de su estado, los médicos dispusieron su traslado a un establecimiento de mayor complejidad.

En cambio, los otros tres pacientes afectados, personas de 23, 43 y 76 años de edad, evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta. El último en abandonar el hospital de Majes fue el adulto mayor de 76 años, quien recibió el alta médica ayer, según informó la dirección del establecimiento.

De manera preliminar, los médicos estimaron que la gelatina pudo haberse contaminado durante su preparación o por las condiciones en las que fue almacenada. Las investigaciones deberán determinar qué originó la intoxicación de las cinco personas.

Cabe recordar que, tras conocerse el caso, agentes de la Comisaría de El Pedregal intervinieron a Lourdes, comerciante natural de Nasca que vendía sus productos en el Mercado Zonal de Majes. Las diligencias continúan para establecer si los productos que comercializaba estuvieron relacionados con la intoxicación, luego de los resultados de los exámenes.