Dos trabajadores de un consorcio que ejecuta la obra de agua y desagüe en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, resultaron afectados la tarde de este martes tras una presunta exposición a gases tóxicos acumulados en un pozo séptico, por lo que tuvieron que ser evacuados de emergencia al centro de salud de Chala.

Según versiones de personas que se encontraban en la zona, el accidente ocurrió cuando los obreros retiraron un tapón de prueba de una tubería que permanecía sellada desde hacía varios meses. La maniobra habría liberado gases acumulados en el interior del sistema, provocando que ambos trabajadores sufrieran una aparente intoxicación mientras realizaban sus labores.

Compañeros de trabajo y vecinos auxiliaron a los afectados y los trasladaron al Centro de Salud de Chala, donde recibieron atención médica.

Tras el incidente, algunos trabajadores señalaron que, presuntamente, el personal no disponía de equipos de protección especializados para intervenir en espacios confinados, como máscaras con suministro de aire o equipos de respiración, implementos considerados esenciales para este tipo de trabajos.

El accidente también generó la molestia de pobladores de la zona, quienes afirmaron que fueron ellos quienes brindaron los primeros auxilios a los obreros. Además, cuestionaron la demora en la respuesta del consorcio responsable de la obra.