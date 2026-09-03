Drenaje del Puente Virgen de los Remedios se hunde meses después de inauguración en Socabaya

Luego de unos meses de que la Municipalidad Distrital de Socabaya inauguró la construcción de un portal y un sistema de drenaje pluvial en el puente Virgen de los Remedios, este drenaje se hundió y terminó siendo rellenada con tierra y escombros para permitir el paso de los vehículos.

El deterioro genera preocupación entre los vecinos, sobre todo porque se aproxima la temporada de lluvias y el sistema construido para evacuar el agua quedó inservible.

Antes de la intervención municipal, el puente no contaba con un sistema de drenaje. El agua que se acumulaba durante las lluvias era evacuada por uno de los costados. Sin embargo, tras la ejecución de la obra, el tránsito por el lugar se volvió complicado debido al hundimiento de la vía.

Ante esta situación, un poblador coloca periódicamente tierra en la zona afectada para facilitar el paso de los vehículos. Según los vecinos, realiza esta labor a cambio de algunas propinas que recibe de los conductores.

Los pobladores cuestionan que una obra recientemente ejecutada presente estos problemas incluso sin que se hayan registrado lluvias en los últimos meses. Temen que la situación empeore cuando empiecen las precipitaciones y el agua vuelva a acumularse en el sector.

Los vecinos esperan que la municipalidad intervenga antes del inicio de la temporada de lluvias y repare la zona afectada, pues consideran que el problema podría generar mayores dificultades para el tránsito y afectar el funcionamiento del drenaje.

La situación ocurre mientras el alcalde de Socabaya Roberto Muñoz mantiene actividades vinculadas a su campaña electoral para postular a la Alcaldía Provincial de Arequipa en las próximas elecciones.