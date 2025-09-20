La Región Policial Arequipa presentó este sábado el plan de seguridad para la convención minera Perumin 37, que se desarrollará en el centro de convenciones de Cerro Juli, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Este evento, del 22 al 26 de setiembre, contará con más de mil policías de las diferentes unidades.

El plan especial de seguridad comprenden la presencia de más de mil agentes, drones de monitoreo y tres anillos de seguridad alrededor del evento.

En ese sentido, el jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó que se contará con refuerzos procedentes de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Lima, donde se dispuso el traslado de 80 efectivos especializados en control de disturbios.

A ello, se suma agentes de la Divincri, Seguridad del Estado, patrullaje motorizado, montada y diversas comisarías. La seguridad no solo será dentro y fuera del evento, sino también en los ingresos de Arequipa y hospedajes para los visitantes.

Además, coronel PNP Giuliano Arguedas, jefe de la Divops, afirmó que se aplicarán las restricciones peatonales y vehiculares, permitiendo el ingreso únicamente a los participantes acreditados y a los vecinos de la zona. Por ello, instó a portar el DNI.

Detalló que el dron de gran capacidad sobrevolará permanentemente la zona de influencia de la convención, tomando imágenes aéreas y así facilitar la identificación de posibles incidentes.