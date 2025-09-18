El prefecto regional de Arequipa, Francis Alarcón, informó que hasta el momento no se confirmó la asistencia de la presidenta Dina Boluarte para la convención minera Perumin 37, a realizarse entre el 22 y 26 de septiembre en Arequipa.

“No lo hemos descartado, pero debemos tener en cuenta que el Congreso de la República le ha dado la autorización para que viaje la señora presidenta del 22 al 25, la clausura se prevé para el 26, no descartamos la presencia de la presidenta para el 26”, sostuvo.

En referencia a la presencia de otros funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alarcón señaló que todavía no se tiene confirmada la presencia de algún ministro.

Las declaraciones las brindó tras una reunión de coordinación con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, entre otros, sostenida en al sede de la Prefectura de Arequipa, donde también se abordó el tema de los conflictos sociales en la región.

SEGURIDAD

De otro lado, el jefe de la Región Policial Arequipa, general Olguer Benavides, informó que este sábado se hará la presentación del plan de seguridad para Perumin. Esta presentación se dará en la explanada del Campo Ferial Cerro Juli a las 11:00 horas.

Entre algunos de los detalles que adelantó la autoridad policial se destaca el uso de un helicóptero, tanto para atender emergencias como labores de patrullaje aéreo. De igual forma, personal de Puno y de Lima reforzarán la seguridad durante la convención minera.