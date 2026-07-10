El cáncer de mama ya no solo afecta a mujeres mayores. En Arequipa, especialistas advierten un incremento sostenido de casos en pacientes de entre 30 y 40 años, un grupo etario que antes no era el más frecuente para esta enfermedad, así lo advirtió el oncólogo del hospital Goyeneche, Juan Pari Salas.

El especialista explicó que este cambio responde a múltiples factores, entre ellos el estilo de vida, la obesidad, el retraso de la maternidad y otros elementos relacionados con un estímulo prolongado de los estrógenos, cambios sociales que están modificando el perfil de las pacientes.

“En caso de cáncer de mama, la prevención empieza a los 40 años, pero desde los 20 se debe realizar un autoexamen”, recomendó Pari Salas, quien pidió fortalecer la cultura preventiva para detectar la enfermedad de manera oportuna y no en una etapa avanzada.

CASOS

El oncólogo indicó que el servicio del Hospital Goyeneche atiende entre 60 y 80 pacientes al día, entre consultas nuevas y controles de tratamiento, y precisó que los tipos de cáncer más frecuentes en el establecimiento son el cáncer de mama y cuello uterino, seguidos por casos de próstata, recto y piel, este último relacionado con las condiciones climáticas y la alta radiación solar de Arequipa.

El médico explicó que muchas pacientes aún llegan cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, la mayoría en etapa II y III, debido a que esperan la aparición de dolor u otros síntomas para acudir al médico. Asimismo, recordó que el cáncer de mama puede detectarse oportunamente mediante controles preventivos, mejorando las posibilidades de curación.

Asimismo, señaló que el acceso a la prevención no debe ser una limitación, debido a que el Seguro Integral de Salud (SIS) cubre los exámenes de descarte de cáncer en los establecimientos del Ministerio de Salud.