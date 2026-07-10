El Jurado Electoral Especial de Tacna declaró improcedente la inscripción de dos listas de candidatos a la Municipalidad Provincial de Tacna.

Mediante la Resolución 00477-2026 se declara improcedente la lista del Partido del Buen Gobierno, encabezada por el candidato a alcalde Fernando Ríos Mondoñedo.

Insuficiente cuota joven

Según indica el JJE, dicho partido no cumple con la cuota joven que en el caso de Tacna debería ser de un 20% de la lista, vale decir tres de los candidatos debían tener menos de 29 años, sin embargo solo se acreditó la inscripción de dos candidatos jóvenes.

En ese sentido por tratarse de un defecto no subsanable al sobrepasarse la fecha límite para reemplazarlos, se declara improcedente toda la lista de candidatos.

Segundo caso de retiro

Asimismo mediante la Resolución 00429-2026 se declara improcedente la lista del Partido Demócrata Unido Perú, que llevaba como candidato a alcalde de Tacna a Enrique Vega Meléndez, por no cumplir la cuota mínima de representantes de comunidades campesinas, ya que solo presentaron dos, cuando deberían haber sido tres por lo menos.

Además el jurado indica que no respetaron los resultados de las elecciones primarias ya que son otras las personas que figuran en la lista definitiva.

Solo quedan 10 en carrera

Ambos documentos fueron suscritos por los miembros del Jurado Electoral Especial de Tacna Pedro Franco Apaza, Henrry Valdivia Mamani y Katty Pérez Vargas.

De esta manera al eliminarse dos de los partidos aspirantes solo quedan 10 en carrera para las elecciones que se realizarán el domingo 4 de octubre del 2026.