El majestuoso Cañón del Colca se alista para recibir a 2,500 visitantes entre corredores, turistas y equipos de apoyo quienes participarán en el primer Ultra Trail Colca Canyon, evento que busca posicionar al valle como un nuevo destino de turismo deportivo y vivencial en el sur del país.

El gerente de Ataca Perú, José del Cid Jove, informó que en esta primera edición participarán 50 corredores de distintas regiones del Perú y del extranjero, con el objetivo de alcanzar hasta mil deportistas en los próximos años. El Ultra Trail Colca Canyon se desarrollará el 15 y 16 de noviembre, mes elegido para evitar las lluvias y los fuertes vientos.

Buscan que el Cañón del Colca se convierta en un destino deportivo

“Queremos que los peruanos no tengan que viajar al extranjero para disfrutar de una experiencia de primer nivel, y que los visitantes extranjeros lleguen al Colca a disfrutar de nuestros paisajes”, señaló.

COMPETENCIA EN DOS CATEGORÍAS

La competencia contempla dos rutas principales: una de 8 kilómetros para principiantes y otra de 30 kilómetros para corredores experimentados. Ambas se desarrollarán entre Sibayo y Chivay, atravesando paisajes naturales y zonas alpaqueras.

Del Cid explicó que el evento incluirá además actividades culturales y turísticas, como la ceremonia del Pago a la Tierra, la entrega de kits deportivos, y una fiesta de premiación en Chivay. “La idea es que los corredores vivan la experiencia completa: deporte, cultura y gastronomía. Queremos que el Colca sea recordado no solo por su belleza, sino por su hospitalidad”, comentó.

El organizador añadió que la competencia contará con 12 ambulancias distribuidas en la ruta, así como personal de rescate, comunicación por radio y apoyo de la Asociación de Salvamento y Buceo (ASBO) y la Policía Nacional.

La gerente de Autocolca, Silvia Farfán, destacó que el evento movilizará a 2500 personas y permitirá dinamizar la economía local.

