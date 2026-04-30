El Cercado de Arequipa genera 80 toneladas de residuos sólidos cada día, derivadas de la actividad comercial y mercados de la zona. Así lo dio a conocer la subgerente de Saneamiento, Salubridad y Salud, Génesis Amado Quispe.

La funcionaria explicó que la basura se acumula por la mañana y en puntos críticos ya identificados por la comuna, donde la aglomeración es recurrente. Dichas zonas coinciden con espacios de alta actividad económica y tránsito peatonal.

Uno de los problemas más visibles en estas áreas es la presencia de residuos orgánicos y grasas en la vía pública, que generan malos olores y manchas persistentes, especialmente en calles cercanas a restaurantes y centros de abasto.

NÚMERO DE WHATSAAP PARA REPORTAR

Ante esta situación, la funcionaria anunció que en aproximadamente 15 días se habilitará un número de WhatsApp para que los ciudadanos puedan reportar puntos críticos, adjuntando fotos o videos que permitan una intervención más rápida por parte del área de fiscalización.

Agregó que se reforzarán las acciones de control para sancionar a comerciantes y vecinos que dispongan inadecuadamente sus residuos, en función al cumplimiento de horarios establecidos que permitirá mayor rigurosidad en las multas.

Otro aspecto en evaluación es el sistema de cobro por limpieza pública, ya que actualmente mercados y comercios no pagan tarifas diferenciadas, pese a generar mayores volúmenes de basura, lo que podría ser reformulado para garantizar la sostenibilidad del servicio.

Amado enfatizó la necesidad de que la población adopte mejores prácticas de disposición de residuos y respete los horarios establecidos, advirtiendo que sin corresponsabilidad ciudadana será difícil reducir la acumulación diaria de basura en el Cercado.

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