La construcción del hospital de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) tiene un avance del 60% y se prevé que esté culminado para fines de diciembre. La infraestructura permitirá mantener la atención de pacientes con cáncer mientras se construye la sede definitiva del establecimiento.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informó el progreso de los trabajos a los jefes de departamento del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, a quienes presentó las características del proyecto y las etapas que aún quedan por ejecutar.

El establecimiento provisional contará con 54 camas, 10 consultorios y 32 sillones para quimioterapia de adultos y niños. También dispondrá de ambientes para emergencia, hospitalización, pediatría, cirugía, cuidados intensivos y apoyo al diagnóstico, entre otros servicios en un espacio de 14 mil metros cuadrados.

La obra demanda una inversión de 66,4 millones de soles. Sin embargo, la fecha prevista para su culminación todavía deberá contrastarse con el avance de los trabajos pendientes y las condiciones necesarias para poner en funcionamiento los nuevos ambientes.

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IREN SUR

Mientras se ejecuta el hospital de contingencia, la ANIN elabora el expediente técnico de la sede permanente del IREN Sur, un proyecto que supera los 1.100 millones de soles de inversión y contempla más de 89 mil metros cuadrados de infraestructura.

El nuevo establecimiento proyecta disponer de 352 camas y camillas, 53 consultorios, 10 salas de operaciones y 57 sillones de quimioterapia. El objetivo es atender a los pacientes de Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno y otras regiones del sur.