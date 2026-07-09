El aumento de animales marinos varados, desorientados o debilitados en las playas del litoral peruano, como consecuencia del fenómeno de El Niño Costero, llevó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a reforzar las acciones de monitoreo y atención en seis regiones del país.

La intervención se desarrolla en Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, donde el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) intensificó el trabajo de campo tras el incremento de reportes de aves guaneras, pingüinos y lobos marinos afectados por el calentamiento del mar.

Según explicó el Midagri, las alteraciones en las condiciones oceanográficas han desplazado la anchoveta hacia el sur como Arequipa, Tacna, reduciendo la disponibilidad de alimento para diversas especies marinas, lo que ha ocasionado que muchos ejemplares lleguen debilitados o desorientados hasta las playas del sur del país.

Para atender esta situación, las brigadas especializadas aplican una nueva guía de actuación que establece los procedimientos para responder a los reportes de fauna marina, incluyendo la atención de animales vivos, la toma de muestras y la disposición segura de ejemplares muertos, con protocolos de bioseguridad.

Según el director de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor, Marco Arenas, las acciones se ejecutan de manera coordinada con los gobiernos regionales y otras entidades del sector para brindar una respuesta rápida frente a este evento natural.

Como parte del plan, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) mantiene la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles enfermedades en la fauna silvestre y emitir alertas zoosanitarias cuando sea necesario.

A su vez, Agro Rural realiza el monitoreo permanente en 22 islas y ocho puntas del litoral mediante sus guardaislas, mientras que Serfor, Senasa y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) efectúan inspecciones en zonas de alta concentración de mamíferos marinos, entre ellas la Reserva Nacional de Paracas.

Además de las acciones en el país, Serfor coordina con autoridades ambientales de Ecuador y Chile la implementación de una estrategia conjunta para el seguimiento de aves marinas y la estandarización de alertas sanitarias en la región.

Las autoridades también exhortaron a pescadores, turistas y población en general a no manipular ni intentar devolver al mar a los animales que encuentren en las playas, ya que podrían estar enfermos o requerir atención especializada. Recomendaron reportar estos casos a las autoridades para que sean atendidos por personal capacitado.