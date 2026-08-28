Entre abrazos, lágrimas y aplausos, cientos de jóvenes dejaron los cuarteles de Arequipa para volver a sus hogares. Al menos 400 soldados del contingente julio 2024 culminaron dos años de servicio militar y fueron licenciados en ceremonias realizadas en seis cuarteles de la ciudad.

El regreso a casa: 400 soldados terminan 2 años de servicio militar en Arequipa

Para muchos de ellos, la despedida significó cerrar una etapa que comenzó cuando dejaron temporalmente a sus familias para vestir el uniforme. Durante dos años compartieron jornadas de formación, disciplina y entrenamiento, lejos de la rutina que tenían antes de ingresar al servicio militar a los cuarteles Fuerte Salaverry, Mariano Bustamante, Fuerte Bolognesi, Arias Araguez, Mariano Melgar y Francisco Bolognesi.

Mujeres que dejan el servicio militar

Soldados dejaron los uniformes del servicio militar

Uno de los momentos más emotivos de las ceremonias fue cuando los soldados tuvieron que devolver el armamento que utilizaron durante su preparación militar y despedirse de la Bandera de Guerra que los acompañaron durante su permanencia en los cuarteles.

Mujeres que prestaron el servicio miltar devolviendo el armamento

Despedidda de la Bandera de Guerra

Despedida de la Bandera de Guerra del Perú

Sus familiares estuvieron presentes en este último acto. Desde las tribunas y los alrededores siguieron la ceremonia y recibieron con aplausos a los jóvenes que, después de dos años, estaban a punto de regresar definitivamente a casa.

El momento de mayor emoción llegó con la entonación del Himno Nacional, que los soldados cantaron por última vez como integrantes de sus respectivas unidades militares. Luego desfilaron vestidos con sus ternos de dotación, dejando atrás el uniforme que utilizaron durante gran parte de los últimos dos años.

Voluntarios del servicio militar en su último desfile

Ahora comienza para ellos otra etapa. El regreso a la vida civil implica reencontrarse con sus familias, retomar estudios, buscar trabajo y aplicar fuera de los cuarteles las experiencias adquiridas durante su servicio.

Para sus padres, hermanos y demás familiares, la ceremonia no solo representó una despedida militar. Fue también el momento de volver a recibir en casa a los jóvenes que partieron hace dos años y que ahora regresan con una experiencia que, esperan, les sirva para enfrentar los siguientes desafíos de sus vidas.