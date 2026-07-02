La delincuencia le ha asestado un duro golpe a la Policía de Arequipa. Esta vez no fue un ciudadano indefenso ni un comercio sorprendido en la madrugada, fueron dos policías en pleno servicio, dentro de un patrullero, a quienes redujeron y golpearon para robarles celulares, un fusil, dos pistolas y decenas de municiones en el distrito de Hunter; el hecho ha dejado también una herida simbólica en la institución policial ya que las armas destinadas a combatir el crimen pasaron a manos de delincuentes.

El asalto ocurrió cerca de las 4 de la madrugada de ayer, minutos después de que los suboficiales Kenyi Machaca Chura y Leonardo Lastarria Llasa, de la comisaría de Andrés Avelino Cáceres, estacionaran el patrullero de placa PL-20080 en la zona oscura de la calle Tiabaya, a la altura de la manzana G, lote 5, de la urbanización Santa Mónica.

ASALTO A LOS POLICÍAS

Todo hace presumir que los agentes descansaban al momento del asalto dado que los ladrones llegaron caminando por la parte posterior del patrullero sin darse cuenta de ello y, además, no tuvieron ninguna resistencia pues también abrieron las puertas con facilidad ya que estas no contarían con seguro.

A los agentes les apuntaron con un arma y los golpearon para robarles sus celulares personales, un fusil AKM de serie 650304, dos cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno y dos pistolas de series G-22468-Z y F-68080-Z.

Luego de al menos 20 minutos, escaparon corriendo sin ser perseguidos. Según comentaron en el lugar, los efectivos no habrían tenido chalecos antibalas y por ello tampoco salieron detrás de los ladrones quienes corrieron cerca de dos cuadras para luego abordar en un auto de color rojo en el que finalmente huyeron de la urbanización. Sus movimientos fueron grabados por las cámaras particulares de seguridad.

POLICÍAS DETENIDOS

Los agentes asaltados fueron trasladados al centro de salud Javier Llosa García para la atención de sus lesiones y luego quedaron intervenidos en su propia dependencia policial. Aunque los agentes son considerados víctimas en la investigación penal por el asalto, su actuación durante el servicio también será examinada por los órganos de control de la Policía Nacional.

Fuentes consultadas en la PNP señalaron que Inspectoría deberá establecer si los suboficiales se encontraban dentro de la zona asignada de patrullaje y qué medidas de seguridad adoptaron para custodiar el armamento entregado por el Estado. Cada patrullero opera bajo una hoja de ruta en la que se fija el sector de vigilancia.

Cualquier cambio de recorrido, desplazamiento fuera de la jurisdicción o parada por razones operativas, debe ser comunicado a la central de monitoreo o al jefe de la unidad, en este caso a la comisaría. La pérdida del fusil, las pistolas, los cargadores y la munición podría originar una investigación administrativa por presunta negligencia en el cumplimiento de la función y por la pérdida de bienes del Estado.

De hallarse responsabilidad, los suboficiales podrían afrontar sanciones disciplinarias. La gravedad de una eventual medida dependerá de las circunstancias en las que ocurrió el robo y de las conclusiones a las que llegue Inspectoría. El caso también deberá ser puesto en conocimiento de la Fiscalía Militar Policial, que ralizará una investigación y que podría alcanzar, además, al oficial encargado del control del patrullaje y a los responsables de la dependencia policial.

SOSPECHOSOS DETENIDOS

Tras el asalto a los efectivos policiales de la comisaría de Andrés Avelino Cáceres de Hunter, los detectives de la Divincri detuvieron la tarde de ayer a dos sospechosos, Fernando Orellana Manzano y Víctor Machaca, quienes serían los que trasladaron el vehículo rojo a la cochera ubicada en el pasaje Los Álamos en en el distrito de Cerro Colorado.

Según el trabajo de Inteligencia de la Policía, tras dejar el vehículo aproximadamente a las 11:00 horas de ayer, los hombres se fueron a un campo deportivo en la Av. Paisajista de Hunter, lugar donde fueron intervenidos luego de una operación de control de identidad.

Uno de ellos tenía la llave del vehículo, pero además tendrían droga en pequeñas cantidades, por lo que fueron detenidos. En la inspección del vehículo se habría hallado algunas indumentarias usadas durante el asalto. Sin embargo, no se pudo corroborar con pruebas que los detenidos hayan participado directamente en el asalto.

Asimismo, la Policía informó que se halló un celular de uno de los policías, pero aún no se encontraron las armas robadas, pese a que la Policía realizó las búsquedas en diferentes zonas.

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