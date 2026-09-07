Las lluvias, granizadas y nevadas volverán a afectar las zonas altas de Arequipa desde este martes 8 hasta al jueves 10 de septiembre, según la alerta naranja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con la Dirección Zonal 6 del Senamhi, las precipitaciones serán de ligera a moderada intensidad y podrían presentarse en forma de lluvia, granizo, aguanieve y nieve en las provincias de La Unión, Castilla, Condesuyos y Caylloma.

El mayor impacto se espera en las zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, donde podría caer granizo. En localidades que superan los 3,800 metros se prevén nevadas, principalmente en sectores de la sierra centro y sur de la región.

El mal tiempo también estaría acompañado de tormentas eléctricas y fuertes vientos, que alcanzarían velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora.

CALOR EN EL LITORAL AREQUIPEÑO

Mientras en la sierra llueve, en las ciudades costeras del litoral arequipeño en las ciudades de Camaná, Caravelí, así como en valles de las provincias de Islay, Castilla, el incremento de la temperatura diurna incrementará desde hoy lunes hasta el miércoles 9 de setiembre.

La temperatura máxima llegaría hasta 32 grados centígrados, por lo que los pobladores deben asumir las medidas de prevención.