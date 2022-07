Ser taxista ya no es un servicio rentable, fundamentalmente a causa del incremento del precio del combustible en el último año. Antes de la llegada de la pandemia, el profesor, obrero, jubilado, trabajador del sector público y privado hacía este servicio en sus horas, días o semanas libres para tener un ingreso adicional considerable, pero ahora, quien ingresa al negocio, ya no consigue esa buena ganancia. Yony Chavez, vive de este trabajo hace 5 años, pero sus ingresos y gastos se revirtieron en este último. En 2021, conseguía 100 soles de ganancia diarios y adicionalmente cubría los 50 soles del combustible, pero ahora es lo contrario.

Ahora tiene que esforzarse, lo que significa cobrar un poco menos para conseguir entre 80 a 90 soles de ganancia al día para que de este monto destine 50 soles para la alimentación y 30 soles para la letra del vehículo que adquirió a crédito. Mientras limpia su vehículo, Yony Chávez, revela que alquilar una unidad tiene más desventajas, por lo que prefirió comprar su herramienta de trabajo para manejar sus propios ingresos.

Una respuesta frecuente que siempre escucha de los pasajeros y con la que debe lidiar “siempre me cobran así”, en relación a que los clientes no consideran que el precio del combustible casi se duplicó y por ende la tarifa para una cierta ruta también aumentó ligeramente.

A decir del secretario de la Federación Regional de Taxistas, Alexander Cornejo, con un trabajo regular de 8 a 10 horas se obtenía 150 soles, incluso antes del paro de carga pesada del 28 de marzo, porque la gasolina costaba 13 soles y al uso de un promedio de 4 galones, 59 soles se destinaban para el combustible y 100 soles quedaba para la alimentación de la familia.

“Ahora dejamos 100 soles en el grifo y 50 soles nos llevamos a la casa”, expresó. Es que el galón de gasolina de 90 octanos subió a 23 soles y en 4 galones que usa un taxista al día, en promedio gasta 90 soles.

Graciano Condori es otro taxista que sintió el golpe del alza del precio de la gasolina, porque ahoya ya no puede invertir o ahorrar. “El precio se duplicó, antes costaba entre 11 y 13 soles, el taxi a gasolina ya nos rentable, con las justas alcanza para comer”, expresó. El hombre al volante estaba estacionado a la espera de un cliente, es que, a diferencia de antes, ya no se puede dar el lujo de circular por las diferentes calles en busca de un pasajero, porque el valioso combustible se consume, ahora es mejor estacionarse para esperar.

Debido al aumento, reconoce que ya no hay tarifas menores a 6 soles, antes, uno podía viajar con 4 soles y el taxista tenía un margen de ganancia incluso si alquilaba el vehículo. “Rendía para el combustible, para pagar el alquiler y para la ganancia, ahora no, por eso ya no alquilan”, dijo. El vicepresidente de la Federación Regional de Taxistas, Carlo Magno Cornejo, confirmó que el alquiler de unidades se redujo, e incluso entre 3 mil y 4 mil taxistas que rentaban los vehículos dejaron de laborar.

Los aproximadamente 30 mil taxistas de Arequipa esperan que se concrete el cambio de matriz energética para que sus herramientas de trabajo funcionen con el Gas Natural Vehicular y vuelvan a lo que llaman la normalidad. “De concretarse, en una semana al menos 300 taxistas cambiarían, pero debe de haber grifos con surtidores que nos abastezcan”, adelantó.

Los taxistas de su gremio se reunieron anoche para definir si se suman al paro de este lunes convocado por el gremio Multimodal de Lima a nivel nacional. Desde su óptica, es necesario protestar para que el Gobierno actúe y el precio del combustible no siga en constante aumento. El secretario de la Federación Regional de Taxistas Alexander Cornejo, adelantó que probablemente no participen, porque la agenda se está politizando. Prefiere quedarse estacionado a esperar un cliente, ya no es rentable estar dando vueltas.