Alfredo Herrera Flores, director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, informó ayer que se elabora el reglamento del Consejo Regional de Cultura (CRC), instancia que fue creada recientemente mediante una ordenanza regional aprobada por el Gobierno Regional de Arequipa.

El funcionario explicó que este consejo tendrá la misión de apoyar la formulación de normas y políticas regionales orientadas al fortalecimiento de la actividad cultural. Asimismo, contribuirá a la articulación entre instituciones públicas y privadas relacionadas con la promoción de la cultura en las ocho provincias de la región.

INTEGRANTES Y PROPÓSITO DEL CONSEJO

Herrera señaló que el reglamento definirá la cantidad de integrantes y las instituciones que formarán parte del organismo.

“En el reglamnto se verá la cantidad de personas que la integran y las instituciones que sean representativas, y se dará a conocer la convocatoria y la instalación del consejo. No tiene presupuesto, no es necesario porque es una presencia representativa de las instituciones culturales que ya trabajan el tema”, precisó.

No obstante, señaló que el Consejo Regional de Cultura tendrá entre sus principales funciones proponer normas regionales y locales para fomentar el desarrollo cultural. Añadió que estará conformado por autoridades provinciales, representantes de instituciones vinculadas a la cultura y delegados de los distintos sectores artísticos de Arequipa.

El director de la biblioteca regional recordó que la región ya cuenta con otros espacios de coordinación como los consejos regionales de Educación, Salud, Minería y de Mujer y Poblaciones Vulnerables.

No obstante, advirtió que una de las principales dificultades para el fortalecimiento de estos organismos continúa siendo la limitada asignación de recursos económicos y el escaso apoyo logístico.