Si las elecciones presidenciales fueran mañana, de acuerdo a una encuesta de Datum Internacional, más de la mitad de los electores no tendría definido su voto en el país.

El estudio elaborado por encargo de El Comercio del 13 al 17 de marzo, revela que el 57% de los peruanos no tiene decidido por quién votar, frente a un 43% que ya tomó una decisión.

Dentro del grupo de indecisos se hallan aquellos que aún no evalúan opciones, no han pensado su voto y no saben por quién lo harán.

El sondeo practicado a 1,500 entrevistados a nivel nacional también reveló que Keiko Fujimori y Rafaél López Aliaga lideran en empate técnico, quedando los datos como siguen: Keiko Fujimori: 11.9%. Rafael López Aliaga: 11.7%. Alfonso López Chau: 6.5%. Carlos Álvarez: 5.0%. Jorge Nieto: 4.6%. César Acuña: 3.6%. Wolfgang Grozo: 2.5%. Ricardo Belmont: 2.4%. Yonhy Lescano: 2.3%. Roberto Sánchez: 2.0%. George Forsyth: 1.7%. Mario Vizcarra: 1.2%. Ninguno, blanco o viciado: 17.7% No sabe: 18.1%

La encuesta también muestra cambios en la forma en que los ciudadanos planean votar. Voto cruzado: baja de 57% a 43%. Voto lineal: sube de 26% a 41%.

Entre las variaciones más relevantes: Jorge Nieto sube de 2.5% a 4.6%, Carlos Álvarez registra un ligero incremento, Wolfgang Grozo cae de 5.1% a 2.5%, Alfonso López Chau se mantiene estable.

Según Urpi Torrado, esta tendencia podría beneficiar a los candidatos que pasen a segunda vuelta, ya que facilitaría obtener una bancada sólida en el Congreso.

Entre los factores que explican la alta indecisión destacan la complejidad de la cédula, muchos partidos, falta de conexión con la campaña, temor al momento de votar, entre otros.

23 candidatos tienen menos de 1.2% y hay quienesllegan al 0,1 %.

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