En una visita al mercado mayorista Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado, el candidato presidencial de Pais para Todos, Carlos Álvarez planteó la creación del Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional como eje central para frenar la criminalidad. Esta nueva cartera unificaría a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Aduanas, Migraciones y el sistema penitenciario bajo un mando exclusivo de personal militar y policial, eliminando la intervención de personal civil en la gestión operativa de la seguridad.

​Álvarez dijo que el primer golpe contra el crimen organizado debe ser financiero, mediante el embargo de propiedades y cuentas bancarias coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según el candidato, esta integración de inteligencia y fuerza operativa permitiría mostrar los primeros resultados concretos contra las extorsiones y la inseguridad ciudadana en un periodo de 90 días.

​“Lo primordial es el trabajo de inteligencia y contrainteligencia para acabar con las mafias organizadas... Con un sistema, con un Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional, yo creo que en 90 días se deben ver los primeros resultados”, refirió.

DESTRABE DE PROYECTOS EN EL SUR

​Para reactivar la economía, Álvarez señaló que su gestión se enfocará en recuperar la confianza del sector privado y destrabar proyectos estratégicos como el Gasoducto del Sur y Majes Siguas II.

El candidato subrayó que el retraso de estas obras representa una pérdida constante de empleos y oportunidades para Arequipa, por lo que apelará al consenso político para ejecutarlas de manera inmediata.

​“Apelo no solamente al diálogo, sino al consenso. Es un tema de liderazgo, de decisión política de llevar adelante Majes Siguas II. El Perú no puede perder más. Cada día que pierde el país, pierde Arequipa, pierden los peruanos”, agregó el candidato.

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