A menos de un mes de las elecciones generales del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inicia el despliegue progresivo del material electoral a nivel nacional, en medio de un proceso que ya no admite modificaciones en las cédulas de sufragio.

Durante una visita de supervisión en Arequipa, el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, informó que la impresión de materiales comenzó el pasado 14 de marzo y ya se han producido alrededor de cinco millones de impresiones. De ese total, más de un millón serán destinadas al extranjero para los electores peruanos.

El funcionario enfatizó que hoy empezaron con el empaquetado del material, lo que imposibilita cualquier modificación, en relación a la exclusión de algunos candidatos por fallecimiento u otro motivo. “No hay posibilidad de cambiar el material electoral, ya que implicaría rehacer cédulas y actas”, advirtió.

TRES FASES DE DISTRIBUCIÓN

La ONPE ha previsto tres etapas para la distribución del material electoral. La primera se iniciará este domingo 22 de marzo, con la entrega a 2,500 mesas de sufragio. La segunda fase comenzará el 28 de marzo, con envíos multimodales por vía terrestre, aérea. El tercer y último despliegue se realizará el 10 de abril por la noche, enfocado principalmente en Lima y Callao, donde se concentra la mayor carga logística.

En suma, se imprimirán 27 millones 962 mil 783 cédulas de sufragio, cifra que incluye material de reserva. Esto, frente a un padrón electoral de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que registra más de 27 millones de electores hábiles.

NUEVO SISTEMA Y MÁS MIEMBROS DE MESA

Como parte de las mejoras en el proceso, se han habilitado 125 centros de cómputo a nivel nacional para el procesamiento de actas, lo que permitirá agilizar la entrega de resultados sin largas esperas.

Además, se incrementó el número de miembros de mesa de seis a nueve por cada mesa de sufragio: tres titulares y seis suplentes, con el objetivo de garantizar la instalación oportuna.

Los comicios contemplan cinco elecciones simultáneas: plancha presidencial que incluye vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino. En ese contexto, Corvetto exhortó a la ciudadanía a capacitarse para evitar errores al momento de votar.

Asimismo, instó a los miembros de mesa a participar en las capacitaciones, ya sea de manera virtual o presencial en las diferentes oficinas descentralizadas.

CONTROL DE FALLECIDOS Y CAMBIO DE LOCALES

La ONPE también contempló un cruce de información entre el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y el Reniec para evitar comentarios de que las personas fallecidas votaron. Cada mesa contará con una lista actualizada de los electores que fallecieron, posterior al cierre del padrón electoral (14 de octubre 2025).

En cuanto a los locales de votación, se informó que en zonas periféricas de Lima y Callao algunos colegios fueron retirados como sedes debido a amenazas de extorsión contra sus propietarios, quienes se negaron a prestar sus locales, lo que obligó a reubicar a los electores. En regiones como Arequipa, los locales se cambiaron por daños en su infraestructura a causa de lluvias o por inicio de reconstrucciones.

Se recordó que en estas elecciones participan 36 fórmulas presidenciales y, de no haber un ganador con mayoría absoluta, solo dos pasarán a una eventual segunda vuelta.

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