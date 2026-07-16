Los estudiantes de pregrado, posgrado y docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) elegirán este viernes 17 de julio a sus nuevas autoridades para el período 2026-2031, en un proceso electoral con ocho candidaturas en competencia, luego de que el cronograma fue modificado por mandato judicial para permitir la reincorporación de al menos tres candidatos que habían sido excluidos por el Comité Electoral.

La jornada electoral se desarrollará entre las 9:00 y las 15:00 horas en las facultades del área de Ingenierías, ubicadas en la Av. Independencia, además de las filiales de Camaná, El Pedregal y Mollendo. Los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deberán presentarse desde las 8:00 horas.

Las listas que participarán en los comicios son las siguientes:

Lista 1 – Colectivo por la Transparencia de la UNSA: Esperanza Antonia Medina de Miranda (rectora), Víctor Hugo Cirilo Cueto Vásquez (vicerrector académico) y Herbert Omar Lazo Rodríguez (vicerrector de Investigación).

Esperanza Antonia Medina de Miranda (rectora), Víctor Hugo Cirilo Cueto Vásquez (vicerrector académico) y Herbert Omar Lazo Rodríguez (vicerrector de Investigación). Lista 2 – UNSA 2026: Eduardo Nicolás Puma Ponce (rector), Columba María del Socorro Melania del Carpio Rodríguez (vicerrectora académica) y Azael Paz Aliaga (vicerrector de Investigación).

Eduardo Nicolás Puma Ponce (rector), Columba María del Socorro Melania del Carpio Rodríguez (vicerrectora académica) y Azael Paz Aliaga (vicerrector de Investigación). Lista 3 – Unidos al Bicentenario: Armando Adolfo Minaya Lizárraga (rector), José Luis Ramos Salinas (vicerrector académico) y Brígida Aurora Manchego Carnero (vicerrectora de Investigación).

Armando Adolfo Minaya Lizárraga (rector), José Luis Ramos Salinas (vicerrector académico) y Brígida Aurora Manchego Carnero (vicerrectora de Investigación). Lista 4 – Sentimiento Agustino: Richard Alberto Paredes Orué (rector), Vladimir Alfonso Rosas Meneses (vicerrector académico) y Bernardo Ramón Dante de la Cala Velásquez (vicerrector de Investigación).

Richard Alberto Paredes Orué (rector), Vladimir Alfonso Rosas Meneses (vicerrector académico) y Bernardo Ramón Dante de la Cala Velásquez (vicerrector de Investigación). Lista 5 – Renovación Agustina: Fernando Carlos Mejía Nova (rector), Ubaldo Enríquez Aguirre (vicerrector académico) y José Luis Picoaga Chávez (vicerrector de Investigación).

Fernando Carlos Mejía Nova (rector), Ubaldo Enríquez Aguirre (vicerrector académico) y José Luis Picoaga Chávez (vicerrector de Investigación). Lista 6 – Vamos Todos UNSA: Jorge Rolando Paredes Rondón (rector), Enrique Adolfo Jaramillo Saavedra (vicerrector académico) y Luis Alberto Alfaro Casas (vicerrector de Investigación).

Jorge Rolando Paredes Rondón (rector), Enrique Adolfo Jaramillo Saavedra (vicerrector académico) y Luis Alberto Alfaro Casas (vicerrector de Investigación). Lista 7 – Integración Agustina: Víctor Óscar Rendón Dávila (rector), Karola Ysabel Lara Manchego (vicerrectora académica) y Juan Luis Aquino Puma (vicerrector de Investigación).

Víctor Óscar Rendón Dávila (rector), Karola Ysabel Lara Manchego (vicerrectora académica) y Juan Luis Aquino Puma (vicerrector de Investigación). Lista 8 – Acción Agustina: Giovani Geraldo Zeballos Delgado (rector), Howard Galo Pinto Arana (vicerrector académico) y José Luis Javier Vega Ramírez (vicerrector de Investigación).

MESAS DE VOTACIÓN Y MULTAS

El Comité Electoral informó que se habilitarán 169 mesas de sufragio: siete para docentes, 134 para estudiantes de pregrado, 21 para estudiantes de posgrado y siete para estudiantes de segunda especialidad.

Los electores deberán presentar únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder emitir su voto.

El reglamento electoral establece sanciones económicas para quienes incumplan con sus obligaciones.

Los docentes designados como miembros de mesa que no asistan serán multados con el 10% de una UIT, equivalente a S/550, mientras que quienes no voten deberán pagar el 5% de una UIT (S/275).

En el caso de los estudiantes de pregrado y posgrado, la inasistencia como miembros de mesa será sancionada con el 2,5% de una UIT, equivalente a S/137,50. Además, los estudiantes de posgrado que no sufraguen deberán pagar S/110, mientras que para los estudiantes de pregrado la multa será de S/55.

Durante la jornada estará prohibido tomar fotografías o grabar videos del acto de votación, así como realizar propaganda electoral o portar distintivos y símbolos relacionados con alguna candidatura.

Debido al desarrollo de las elecciones, la UNSA suspendió las labores académicas este viernes en las áreas de Ingenierías, Biomédicas y Sociales, así como en sus filiales.

DEBATE HOY

Como parte de las actividades previas a los comicios, el debate entre los candidatos al rectorado se realizará este jueves 16 de julio, a las 13:00 horas, y será transmitido por TV UNSA (canal 45) y la página oficial de Facebook de la universidad.