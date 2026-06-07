La jornada de la segunda vuelta electoral en Arequipa también tuvo algunos accidentes. Un ciudadano que acudió a ejercer su derecho al voto en el distrito de Cayma tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica luego de sufrir una aparatosa caída en el ingreso de su local de votación.

Se trata de Ludguin Saúl Cornejo Tapia, quien resultó herido cuando se encontraba en la puerta principal de la institución educativa Honorio Delgado Espinoza, ubicada en la calle Los Arces.

Según el reporte policial, el ciudadano perdió el equilibrio y cayó sobre el pavimento, generando preocupación entre los electores y personal que se encontraba en el lugar.

Al advertir que el dolor persistía y que requería atención médica inmediata, efectivos de la Policía que prestaban servicio de seguridad por las elecciones acudieron en su auxilio y coordinaron su traslado de emergencia.

El ciudadano fue embarcado en una unidad de patrullaje integrado de la Municipalidad Distrital de Cayma y conducido hasta la Clínica San Juan de Dios, donde recibió atención especializada en el área de emergencia.

Tras la evaluación médica, el doctor Martín Guillén diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano, por lo que el paciente quedó en observación para monitorear su evolución y descartar posibles complicaciones.