Condenan a tres exfuncionarios por negociación incompatible en agravio de Agro Rural en Huánuco

El fiscal adjunto provincial Walter Iván Alvarado Mendieta, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Huánuco, con el apoyo de la asistente en función fiscal Ana Xiomara Picón Príncipe, logró que el Poder Judicial dicte 12 meses de prisión preventiva contra Diosley Gallego, investigada por la presunta comisión del delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas agravada, en agravio de la adolescente de iniciales S.S.A.I. (15).

De acuerdo con la investigación fiscal, la imputada, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la menor y de sus limitaciones económicas, le ofreció una falsa oportunidad laboral. Bajo ese engaño, la captó en la provincia de Tocache (San Martín) y la trasladó al centro poblado de Cachicoto, distrito de Monzón, provincia de Huamalíes (Huánuco), donde presuntamente la entregó a los propietarios de un bar clandestino, identificados como César Ernesto y Mónica Palpan.

En dicho establecimiento, la adolescente habría sido obligada a desempeñarse como dama de compañía, promoviendo la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Al negarse inicialmente a realizar esa actividad, le exigió el pago de los gastos de traslado, y al no contar con recursos económicos, terminó aceptando el trabajo impuesto.

EL 15 DE FEBRERO ÚLTIMO

Los hechos se agravaron la madrugada del 15 de febrero de 2026, cuando la adolescente, cansada de la situación que atravesaba, intentó abandonar el establecimiento. Sin embargo, según la investigación, los propietarios del local le impidieron salir y la mantuvieron encerrada. Ante ello, la menor rompió el picaporte de la puerta con una piedra, logró escapar y acudió a la dependencia policial de la zona para solicitar auxilio.

Cabe precisar que, en el marco de esta investigación, el Poder Judicial ya había dictado prisión preventiva contra César Ernesto y Mónica Palpan por su presunta participación en el delito de trata de personas agravada. La incorporación de Diosley Gallego como investigada responde a la obtención de nuevos indicios reveladores durante el desarrollo de la investigación preparatoria.