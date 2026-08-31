El contenido de aproximadamente 2 mil 700 botellas de bebidas alcohólicas fueron eliminadas hoy por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, luego de ser incautadas en establecimientos que funcionaban sin licencia de funcionamiento en diferentes puntos del distrito.

Entre las bebidas había cervezas de distintas marcas, whisky, pisco, vino y otros productos alcohólicos. La acción se realizó como parte de los operativos de fiscalización contra establecimientos que operaban de manera informal.

La destrucción se efectuó en la zona del Parque Industrial, donde se habilitó una fosa en el piso para colocar y eliminar el contenido de las bebidas. En el procedimiento participaron servidores de la municipalidad, efectivos policiales y representantes de la Subprefectura Distrital.

Elminan cajas de cerveza en Arequipa (Foto: GEC)

El gerente de Desarrollo Económico Local de Cerro Colorado, Percy Villarroel, informó que esta es la tercera vez que la municipalidad realiza la eliminación de bebidas alcohólicas incautadas tras los procesos administrativos iniciados contra los propietarios o administradores de estos establecimientos.

Los locales intervenidos se encontraban principalmente en sectores como la Variante de Uchumayo, Ciudad Municipal, la Vía 54, además de otros puntos del distrito.

Villarroel explicó que los responsables de estos establecimientos pueden recibir multas de entre una y dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, hasta 11 mil soles, además de la clausura del negocio por funcionar sin la autorización correspondiente.

Tras la destrucción, las botellas serán entregadas a una asociación de madres dedicadas al reciclaje, con el objetivo de aprovechar el material y evitar que los envases terminen como residuos.