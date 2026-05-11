Se acercan las elecciones regionales y municipales a nivel nacional y en Arequipa movimientos regionales y partidos políticos van dando a conocer sus candidatos para ocupar la alcaldía provincial.

En este proceso, que se realizará en octubre de este año, las organizaciones políticas se alistan para realizar sus elecciones primarias, mientras que otras lo harán mediante delegados, estos últimos en su mayoría son partidos con representación nacional.

Hasta el momento se tiene 34 delegaciones participantes, entre las que la población arequipeña deberá escoger alcaldes distritales, regidores, alcaldes provinciales y gobernador regional.

Entre los rostros más conocidos que destacan en este proceso electoral son Yamel Romero, exalcalde provincial que postula por el partido Aprista Peruano.

Además se espera la confirmación de otros partidos políticos, pues hasta el momento no se da a conocer su representante para el próximo proceso electoral, donde se espera la presentación de actuales alcaldes para postular al municipio provincial.

Según el cronograma del JNE las primarias se realizarán el 17 de mayo y por delegados el 24 de mayo.

ALGUNOS CANDIDATOS

1. Alianza Electoral Venceremos, WALTER MANRIQUE MEDINA

2. Alianza Electoral Cooperación, Verdad y Honradez, designado

3. Renovación Popular, designado

4. Arequipa, Tradición y Futuro, designado

5. Fuerza Arequipeña, designado

6. Arequipa Avancemos, JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO7. Yo Arequipa, designado

8. Acción Popular, ANDRES ELISEO RISUEÑO PORTUGAL

9. Ahora Nación, designado

10. Alianza Para el Progreso, ELIZABETH AMADO QUISPE

11. Batalla Perú, designado

12. Coalición Transformadora Tierra Verde, JESUS FLORES FARFAN

13. Fe en el Perú, GROVER ANGEL STUARD DELGADO FLORES

14. FREPAP, LIZBETH ZAVALA VILCA

15. Fuerza Ciudadana, designado

16. Partido Aprista Peruano, YAMEL DEYSON ROMERO PERALTA

17. Partido Cívico Obras, designado

18. Partido del Buen Gobierno, designado

19. Partido Demócrata Unido Perú, LENIN CALDERON COLLADO

20. Partido Demócrata Verde, OSWALDO FELIX ALAY RAMOS

21. Partido Demócrata Somos Perú, JOSE BRIONES SILVA

22. Partido Frente de la Esperanza 2021, ELMER ACERO BRUNA

23. Partido Patriótico del Perú, NELBER MENDEZ VASQUEZ

24. Partido Político ADP, designado

25. Partido Político Integridad Democrática, designado

26. Partido Político Perú Primero, designado

27. Partido Político Pueblo Consciente, JAVIER ONOFRE CCAMA

28. Partido Político Todo con el Pueblo, designado

29. Partido Popular Cristiano, JORGE LUIS REYES LUJAN MARTINEZ

30. Perú Moderno, JOLWER ALBERTO LÓPEZ ZÚÑIGA

31. Podemos Perú, ISIDRO FLORES SOSA

32. Primero la Gente, designado

33. Progresemos, designado

34. Salvemos al Perú, LORENZO FILOMENO COLQUE ARIAS