Cole Allen, ciudadano estadounidense de 31 años, se declaró no culpable de los cargos federales que enfrenta por un presunto intento de ataque contra el presidente Donald Trump. La audiencia se realizó en un tribunal de Washington, donde el caso continúa en etapa inicial de proceso judicial.

El imputado permanece detenido mientras avanza la investigación en su contra. Las autoridades lo vinculan con un incidente ocurrido durante un evento oficial en el que participaban diversas figuras del gobierno estadounidense.

¿Qué cargos enfrentaría?

La fiscalía federal acusa a Allen de intento de asesinato contra el mandatario estadounidense. El caso también incluye delitos relacionados con el uso y traslado de armas de fuego, además de agresión a un agente durante la intervención policial.

De acuerdo con la acusación, el detenido habría intentado ingresar armado a un recinto donde se desarrollaba una actividad oficial. En caso de ser hallado culpable del cargo principal, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El hecho se registró el 26 de abril, cuando el acusado habría burlado controles de seguridad en un hotel de la capital estadounidense. En el lugar se encontraba el presidente Donald Trump junto a la primera dama y otros altos funcionarios del gobierno.

Las autoridades informaron que el hombre portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos al momento de su intervención. Según la investigación, habría disparado contra un agente antes de ser reducido por el personal de seguridad.

El intento de ingreso provocó un tiroteo dentro del recinto que no dejó víctimas mortales. Sin embargo, el incidente obligó a evacuar a las autoridades presentes como medida preventiva.

Investigaciones del caso

Previo al ataque, el acusado habría enviado un mensaje a familiares en el que mencionaba a integrantes de la administración estadounidense. Ese documento forma parte de las evidencias que analizan los investigadores del caso.

La fiscalía agregó recientemente un cargo adicional por presunta agresión contra un agente del orden. Esta ampliación fue presentada ante un gran jurado encargado de evaluar la existencia de base suficiente para el proceso penal.

El caso continúa bajo revisión en el sistema judicial de Washington. Mientras tanto, el acusado permanece bajo custodia a la espera de nuevas audiencias.