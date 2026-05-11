Un trabajador de una empresa de alimentos fue asaltado a mano armada esta mañana en la primera cuadra de la avenida Venezuela, en Arequipa, cuando se dirigía a depositar aproximadamente 50 mil soles en una entidad bancaria.

De acuerdo con información policial, la víctima había retirado el dinero de una agencia financiera para trasladarlo a otro banco. Sin embargo, fue interceptado por delincuentes pocos metros antes de llegar a su destino.

Los asaltantes se movilizaban en un vehículo blanco y, tras amenazar al trabajador con armas de fuego, le arrebataron el dinero para luego darse a la fuga.

Agentes del área de Robos de la Divincri iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables. Como parte de las diligencias, los detectives revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

La Policía no descarta que los delincuentes hayan realizado un seguimiento a la víctima desde el local de alimentos donde trabaja, por lo que las pesquisas continúan para determinar cómo se produjo el asalto y si hubo reglaje previo.