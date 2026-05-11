El proceso judicial que enfrenta el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quedó suspendido este lunes luego de que no se presentara a la audiencia programada en el tribunal. La decisión fue adoptada en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, donde se desarrolla la investigación por presunta trata de menores.

La interrupción del juicio se produjo tras la verificación de la ausencia del acusado en la sala. Ante ello, el juez a cargo del caso dispuso la suspensión temporal del procedimiento mientras se evalúa la situación procesal.

El corresponsal de EL DEBER, David Maygua, informó que ni el expresidente Evo Morales ni sus abogados se presentaron al inicio del juicio oral en Tarija. La misma situación ocurrió con Idelsa P. S., madre de la presunta v1ctim4. Ante ello, el Tribunal Primero de Sentencia Penal… pic.twitter.com/8ghBzjZQOo — EL DEBER (@grupoeldeber) May 11, 2026

¿Qué cargos se le imputan a Evo Morales?

Morales es investigado por la Fiscalía por su presunta relación con una adolescente de 15 años, con quien habría tenido una hija en 2016. Según la acusación, los padres de la menor habrían aceptado ese vínculo a cambio de beneficios.

El caso fue reabierto en 2024 bajo la figura de trata de personas agravada, luego de haber sido archivado años antes en otra tipificación. La investigación se encuentra en curso dentro del sistema judicial boliviano.

Ausencia reiterada

El exmandatario no acudió a las citaciones previas emitidas por el tribunal, lo que ya había generado advertencias sobre su conducta procesal. Actualmente, permanece en la región del Chapare, considerada su principal bastión político.

En una etapa anterior del proceso, Morales fue declarado en rebeldía por no asistir a una audiencia judicial. Esta condición impide el avance regular del juicio hasta su comparecencia, salvo excepciones establecidas por la normativa.

El juez Luis Ortiz Flores señaló que la situación procesal del acusado debe ser evaluada por el tribunal correspondiente. Además, indicó que la falta de presencia puede generar retrasos en el desarrollo del caso.

Cuestionamientos de la defensa

La defensa del expresidente sostiene que el proceso presenta irregularidades en la notificación. Según su versión, la citación se realizó mediante publicaciones en medios escritos y no en su domicilio.

“La Convención Interamericana de Derechos Humanos exige la presencia del acusado para ser oído y presentar sus medios de defensa”, señalaron desde el equipo legal

Asimismo, los abogados de Morales rechazan las acusaciones en su contra y sostienen que el caso ya había sido investigado anteriormente. Aseguran que en 2019 el expediente fue archivado y posteriormente reactivado por la Fiscalía.