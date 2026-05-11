Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes 11 de mayo en la Carretera Central, a la altura del kilómetro 57+300, en el distrito de Llocllapampa, provincia de Jauja, dejó como saldo una persona fallecida y ocho heridos.

El choque frontal involucró a un automóvil Nissan Versa de placa W2N-185, conducido por Carlos Eduardo Limaylla Mendoza (36), y un Kia Soluto de placa H2U-444, manejado por Arnold Julián Jacobin Torres (29). El hecho se registró alrededor de las 5:50 a.m. en el centro poblado de Acaya.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Luis Suárez Torres (43), quien viajaba como copiloto en el vehículo Kia. Su fallecimiento se produjo en el lugar del accidente. Personal policial y de emergencia acudió a la zona para las diligencias correspondientes y el traslado de los heridos al hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Entre los lesionados figuran ambos conductores y seis pasajeros, quienes presentan diversas lesiones. Las autoridades informaron que se dispuso la custodia y detención de los conductores mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente. El tránsito en la zona permaneció restringido parcialmente durante las labores de atención y peritaje.