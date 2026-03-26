La Embajada de Estados Unidos en el Perú entregó una donación de equipos tecnológicos al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante desastres naturales y situaciones de emergencia.

La donación incluye un sistema de videoconferencia, computadoras de escritorio, laptops, un video wall, pizarras interactivas, impresora láser, fotocopiadora y televisores, entre otros equipos que permitirán optimizar la gestión de información y coordinación en tiempo real.

Donación de la embajada de Estados Unidos consistió en equipos como laptops y equipo mobiliario (Foto: GRA)

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, realizó la entrega al gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez durante una ceremonia protocolar en la sede del COER.

Asimismo, el apoyo contempla mobiliario como sillas de oficina, mesas de conferencia y capacitación, así como gabinetes, con el fin de mejorar las condiciones operativas del COER.

Esta es la segunda visita oficial de Navarro a Arequipa. En febrero, el diplomático supervisó la entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas de Yanahuara por las inundaciones a causa del desborde de la torrentera Chullo.

ESTADOS UNIDOS CON INTERÉS PARA INVERTIR EN AREQUIPA

En otra reunión interna, con el gobernador Rohel Sánchez, según la información del Gobierno Regional de Arequipa, el embajador de Estados Unidos en el Perú mostró el interés de su país para impulsar las inversiones en Arequipa. En ese sentido se comprometió a promover ante el empresariado norteamericano los principales proyectos de la región que requieren financiamiento.

El embajador en Perú, Bernie Navarro, mostró el interés de Estados Unidos en convertirse en socio económico de Arequipa (Foto: GRA)

En un contexto internacional de conflicto en Medio Oriente, Bernie Navarro resaltó los 200 años de relación bilateral entre Perú y Estados Unidos, la relación estratégica en seguridad, pero también habría mostrado al gobernador, el interés del gobierno estadounidense como aliado económico.

Por su parte, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, hizo un recuento de los proyectos como el Megapuerto de las Américas Corío, Majes Siguas II, hidrógeno verde, las energías renovables, el turismo, la gastronomía, entre otros.

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