El presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Cercado de Arequipa, Edgar Peñaloza, señaló que la informalidad se ha triplicado en los últimos años y pidió acciones urgentes a la alcaldesa Ruccy Oscco para frenar el desorden en las calles del Centro Histórico como la San Juan de Dios, Deán Valdivia, San Camilo, Piérola, Mercaderes, entre otras.

El representante de los comerciantes formales responsabilizó al exalcalde Víctor Hugo Rivera por el aumento del comercio ambulatorio en las principales calles del Cercado. Informó que la permisividad de la gestión generó un “avance exponencial” de la informalidad, que hoy no solo involucra vendedores a pie, sino también el uso de carretas, autos y hasta camiones que obstruyen el tránsito.

Peñaloza señaló que este crecimiento descontrolado afecta directamente a los comercios formales, pues los ambulantes se instalan frente a las galerías e impiden el ingreso de los clientes. “Todo perjudica el libre tránsito y nuestra actividad comercial. Se colocan en zonas donde no permiten que los clientes ingresen a los centros comerciales”, aseguró. Informó que cada tarde, a partir de las 17:00 horas, las vías se convierten en mercadillos.

El dirigente también cuestionó la falta de intervenciones. Comparó las gestiones y señaló que, durante la administración de Omar Candia, se realizaban operativos frecuentes para mantener despejadas las calles; sin embargo, con la entrada de Rivera, “todo se liberó”, generando un desorden administrativo que hoy resulta difícil de revertir. Esta situación, impactó directamente en las ventas durante la campaña por el Día de la Madre, donde los ambulantes pasaron de llevarse el 4 % al 15 % de las ganancias.

Peñaloza pidió a la alcaldesa, Ruccy Oscco, adoptar medidas urgentes pese al corto tiempo que tiene en función. Señaló que zonas como Siglo XX, San Juan de Dios y Muñoz Najar han sido completamente tomadas por vendedores informales, mientras que en las calles San Francisco y Morán el comercio ambulatorio domina durante las noches.