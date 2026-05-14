El presunto integrante de la banda “Los Fríos de la Heroica”, Luis Eudes Cauna Pérez alias “Sureño”, estará cinco meses en prisión preventiva de acuerdo a la resolución dictada ayer por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia.

En tanto, su presunto cómplice Henry Manuel Oliva Chahua recibió comparecencia restringida por lo que quedará en libertad sin embargo tendrá que someterse a reglas de conducta, no acudir a lugares de dudosa reputación y asistir al juzgado cuando se le requiera.

Detenidos manipulando vehículos

Ambos fueron detenidos el sábado cerca al campo deportivo de la institución educativa Coronel Bolognesi. Según la Policía, intentaban robar accesorios de los vehículos estacionados.

El Poder Judicial tomó en cuenta que Luis Eudes Cauna Pérez cuenta con antecedentes por diversos delitos, mientras que Henry Oliva no registra intervenciones anteriores.

El requerimiento de la prisión preventiva y la comparecencia restringida fue planteada por el fiscal Emil Quispe de la Sota, quien también solicitó que sean juzgados en un proceso inmediato.

Según la Policía, Luis Cauna sería cabecilla de la banda y Henry Oliva, uno de los miembros. Fueron vistos movilizándose en el station wagon Nissan AD color plata con casquete de taxi y placa Z3D-679, en el cual pretendieron darse a la fuga durante la intervención policial.

Hallaron “peine” en station

En el station wagon se halló una bujía, dos desarmadores, un alicate de corte, un instrumento artesanal conocido como “peine”, utilizado por los delincuentes para romper la cerradura de los vehículos, así como otras herramientas para cometer actos delictivos.

Cauna había sido intervenido el pasado Viernes Santo 3 de abril en la asociación Villa La Agronómica como miembro de la banda “Los Sanguinarios Sureños”.