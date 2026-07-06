La ausencia de representantes de Jinzhao Mining Perú S.A. en una reunión convocada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para abordar la situación del proyecto minero Pampa de Pongo generó el rechazo de autoridades y dirigentes de Bella Unión, quienes advirtieron que evalúan iniciar medidas de fuerza ante lo que califican como una falta de respeto al proceso de diálogo.

La Municipalidad Distrital de Bella Unión hizo público un comunicado y el acta de la reunión realizada el pasado 3 de julio en el hotel El Huarango, en Ica, donde participaron representantes del MINEM, autoridades locales y miembros de la sociedad civil para discutir aspectos vinculados al proyecto minero.

Municipalidad Distratal de Bella Unión emitió comunicado por ausencia de empresa a la reunión del proeycto Pampa de Pongo

Según la comuna, el encuentro no fue una convocatoria improvisada. Explicó que el espacio de diálogo había sido solicitado previamente por la propia empresa Jinzhao Mining Perú S.A. y que, como parte de las coordinaciones, se acordó realizar la reunión en un lugar neutral y remitir con anticipación la lista de participantes.

Pese a ello, la empresa no asistió al encuentro ni comunicó oficialmente su decisión de no participar. De acuerdo con el acta, fue un representante del MINEM quien logró comunicarse durante la reunión con una funcionaria de la compañía, quien indicó que no asistirían porque consideraban que la agenda debía centrarse exclusivamente en asuntos relacionados con el proyecto Pampa de Pongo.

La explicación no convenció a las autoridades presentes. El alcalde de Bella Unión y los representantes de la sociedad civil expresaron su malestar por la inasistencia de la empresa, cuestionando que, pese a haber promovido inicialmente el espacio de diálogo, decidiera ausentarse sin informar oportunamente.

PARTICIPACIÓN DE MARCONA EN LA REUNIÓN

En su pronunciamiento, la municipalidad también aclaró la participación del alcalde de Marcona, quien había sido cuestionado por algunos sectores. Precisó que su presencia respondió a las coordinaciones que mantienen ambos municipios dentro de la mancomunidad para gestionar proyectos de desarrollo y mecanismos de financiamiento, descartando que interviniera en representación del proyecto minero.

Durante la reunión, el burgomaestre de Marcona explicó que su intervención estuvo orientada a informar sobre proyectos que podrían ejecutarse mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y sobre aspectos del procedimiento de evaluación ambiental que desarrolla el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). También reiteró que mantiene su posición de no respaldar el desarrollo del proyecto Pampa de Pongo por los posibles impactos que, según sostuvo, podría generar en su distrito.

Proyecto minero Pampa de Pongo

Frente a la ausencia de la empresa, representantes de la población de Bella Unión anunciaron que evaluarán adoptar medidas de protesta, entre ellas la paralización de iniciativas y proyectos que actualmente se ejecutan en la zona, como señal de rechazo a la actitud asumida por la minera.

Como uno de los principales acuerdos del encuentro, las autoridades de Bella Unión solicitaron una reunión urgente con funcionarios de la Alta Dirección del MINEM para analizar lo sucedido y asegurar que el proceso de diálogo continúe con la participación efectiva de todos los actores vinculados al proyecto Pampa de Pongo.