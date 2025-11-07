Como parte del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en 18 distritos de la provincia de Arequipa, a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam), en los próximos 30 días deberán iniciar los trabajos para la instalación de 15 contenedores soterrados en 12 distritos.

Daniel Madalengoitia, representante de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental del Minam, explicó que estos contenedores soterrados se tratan de estructuras metálicas con sistema hidráulico para ocultar bajo tierra contenedores de capacidad de 1,100 litros con la finalidad de reducir el impacto visual que genera la aglomeración de residuos sólidos.

DISTRITOS

Cayma, Sachaca, Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara, José Luis Bustamante y Rivero, entre otros, serán los primeros en tener este tipo de contenedores en la ciudad, “lo que prevé este contenedor soterrado es tener un lugar temporal de disposición de residuos sólidos”, señaló.

En el caso de Yanahuara, su instalación será en la plaza principal y segunda plaza del distrito, donde actualmente se cuentan con 2 contenedores, los cuales serán reemplazados por la nueva infraestructura. En el caso de Cayma, se realizará la instalación en el parque Señor de la Caña.

Respecto a la instalación de estos contenedores en el Cercado de Arequipa, Madalengoitia señaló que, al tratarse de un lugar declarado como Patrimonio Cultural, el tema de trámite no es factible, descartándose su instalación en la Plaza de Armas de Arequipa, “no es viable el tema de la construcción, la infraestructura, la instalación del mismo”, manifestó.

No obstante, para el Cercado se planteó la instalación de contenedores estándar, dado que serán 2,900 los que se entregarán como parte del proyecto en los 18 distritos involucrados. Adicional a ello se instalarán papeleras, “no pueden ser papeleras plásticas, sino que tienen que tener otro tipo de materiales, por lo cual vamos a hacer la instalación en el Cercado, pero en algunas y urbanizaciones alejadas del centro”, agregó.