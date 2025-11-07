El alcalde de Alto Selva Alegre (ASA), Alfredo Benavente, reconoció ayer que siete proyectos de inversión valorizados en cerca de S/10 millones y que fueron declarados viables entre el 2021 y 2022, quedaron relegados por falta de presupuesto, pese a contar con expediente técnico y que se gastó dinero público para los estudios de preinversión.

Estas obras, heredadas de gestiones anteriores, no podrán ejecutarse porque la municipalidad no dispone del presupuesto necesario para financiarlas. El alcalde Benavente, quien defendió su decisión de no continuar dichos proyectos, alegando que hay otras obras que priorizar como en salud, parques y pistas.

Asimismo, indicó que recibió más de 20 expedientes técnicos de años anteriores, algunos con hasta dos décadas de antigüedad, pero que no asumirá su actualización si no existe garantía de ejecución posterior. “Uno puede tener 30 obras viables, pero solo tienes dinero para 10. Entonces tenemos que priorizar una sobre otra”, refutó.

ANIVERSARIO

El distrito celebró su 33° aniversario de creación política y el burgomaestre aseguró que entregó 25 obras, de las 45 que inició en su gestión. Sin embargo, ninguna es de envergadura, ya que mencionó mejoramiento de calles, parques y la creación de la veterinaria municipal gratuita.