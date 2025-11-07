El proyecto de vías interconectoras tramo 2 en Mariano Melgar quedó en una situación crítica. El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) dejó abandonada la ejecución del tramo más complejo de la obra, pese a que ya se invirtieron más de 45 millones de soles. Ahora, el municipio deberá asumir lo que falta, pero tampoco tienen el dinero para terminarla en su totalidad.

El alcalde Óscar Ayala confirmó que el GRA solo culminó el tramo A, entregado esta semana y parte del tramo B. Sin embargo, el tramo restante, que es el más difícil y cuesta más de 8 millones de soles, deberá ejecutarlo la municipalidad.

“El Gobierno regional dice que no tiene ni un sol para invertir. ¿Qué hacemos? No podemos dejar abandonada una obra de más de 50 millones, por eso nosotros estamos asumiendo, ellos terminarán el tramo A que es lo más sencillo y cuesta un poco más del millón, bueno nosotros haremos el resto, que es más complejo (...) Nos dejaron una obra abandonada y es la solución a la que llegamos”, señaló.

Si bien esta transferencia ya se ejecutará este mes, desde la municipalidad solo tienen asegurados 4 millones de soles, que es insuficiente para terminar la obras y solo alcanzará para hacer el drenaje y una parte del asfaltado. El resto que consta de muros de contención, obras de arte, nivelaciones, necesita más de cinco millones de soles y deberá ser asumido por la próxima gestión municipal, según indicó Ayala.

“Lo más operativo tiene que ser la vía. Vamos a dejarla funcional, pero no completamente terminada, siendo realistas no podremos terminar en su totalidad la obra, no tendremos el presupuesto para hacerlo, pero la dejaremos encaminada”, dijo.

El proyecto total tiene una inversión estimada de más de 53 millones de soles y cuatro años de ejecución a cargo del GRA y al inicio costaba 20 millones. Las promesas del gobernador Rohel Sánchez eran entregar esta obra a finales de 2023 y desde ahí se fue postergando. Pese a la ampliación del plazo, la obra no supera el 80 % de avance físico.