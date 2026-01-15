Durante el 2025 robaron 1 millón 462 mil 487 teléfonos celulares en el Perú, cifra que representa una disminución del 6,8% en comparación con el 2024, según el reporte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

De acuerdo con el reporte, en el 2024 se registraron 1 millón 569 mil 126 equipos robados. La reducción estaría relacionada con el fortalecimiento de los mecanismos de control a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que contempla medidas más estrictas como el bloqueo de los dispositivos sustraídos.

En los últimos nueve años, el robo de celulares se redujo en 38 %, al pasar de un promedio de 6 mil 456 equipos robados por día a 4 mil 7 hacia finales del 2025, lo que evidencia un impacto positivo de las acciones implementadas para combatir este delito.

De acuerdo con la información remitida por las empresas operadoras al OSIPTEL, la hora con mayor incidencia de robos es a las 10:00 a. m., con un promedio de 287 celulares, seguido de las 11:00 a. m. (273) y otro pico importante a las 7:00 p. m. (262).

En cuanto a los días de la semana, los lunes concentraron el mayor número de reportes, con un promedio de 4846 casos, seguidos por el sábado (4194) y el domingo (4152), según cifras del Renteseg.

