Encuentran a una persona quemada en Camaná y Policía investiga el caso

El amago de incendio registrado en medio de un cañaveral ubicado en el Cercado de Camaná, permitió descubrir el cuerpo quemado de una persona, por lo que la Policía investiga si se trata de un hecho criminal o un accidente.

Miembros de la compañía de bomberos N° 35 de Camaná fueron alertados a las 10:00 horas sobre el incendio registrado a espaldas del coliseo Ernesto Granda por lo que se trasladaron al lugar y controlaron el fuego, antes de que pudiera expandirse. Sin embargo, al extinguir las llamas, los voluntarios se vieron sorprendidos al encontrar el cuerpo completamente quemado de una persona que yacía boca arriba y a un costado del cadáver se hallaron los restos de un colchón.

Al lugar también se trasladó Carmen Cayo, una docente quien busca a su hija Laura Lucía Suclle, de 16 años, quien está desaparecida desde el domingo 19 de julio, luego de abordar una mototaxi al ingreso del distrito de Samuel Pastor. Sin embargo, se espera los resultados de la investigación para confirmar si se trata del cuerpo de un varón o una mujer.

El hecho fue comunicado al personal de la comisaría del sector para aislar la escena mientras que se espera el traslado del personal de la Divincri para realizar las diligencias del caso junto A peritos de Criminalística y el fiscal de turno de Camaná.