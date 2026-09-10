Colchones en mal estado y varios utensilios de cocina fueron retirados del albergue El Amor de Dios, ubicado en el sector José Santos Atahualpa, en Semirural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado, durante una inspección realizada por la comuna distrital y del Ministerio de Salud (Minsa).

La intervención se realizó el martes para verificar las condiciones de salubridad y la documentación del establecimiento. Durante el recorrido se encontraron carencias en los dormitorios, la cocina, debido a que utilizaban objetos deteriorados para preparar los alimentos.

Ante el vidente deterioro, se decomisaron colchones que presentaban condiciones inadecuadas para la salud de los menores. También incautaron cuchillos, cucharones, sartenes y diferentes utensilios por los posibles riesgos que podrían representar para la seguridad de los menores que residen en el albergue y quienes preparan los alimentos.

Encuentran utensilios deteriorados en albergue de Cerro Colorado, Arequipa (Foto: Municipalidad de Cerro Colorado)

Los responsables del establecimiento recibieron además una serie de observaciones relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de los ambientes. El personal de la subgerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE de la Municipalidad de Cerro Colorado y el personal de salud pidieron corregir las deficiencias y mantener condiciones adecuadas para los albergados.